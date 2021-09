Pomeriggio di allenamento per la Fiorentina al centro sportivo Davide Astori. Italiano ha recuperato al 100% Pulgar e Venuti, che non erano al massimo della condizione dopo i rispettivi infortuni per giocare a Udine, e adesso soprattutto il primo è da considerare in ballottaggio con Torreira per una maglia contro il Napoli. Odriozola rimane avanti per il ruolo di terzino destro, a prescindere dalle condizioni del suo omologo. Gaetano Castrovilli, invece, è ancora ai box dopo la forte contusione rimediata a Genova qualche giorno fa. La Fiorentina è in attesa del via libera dei medici per farlo scendere in campo in allenamento, ma la partita di domenica non è lontana e, vista la grande condizione di Duncan, diventa difficile immaginare il numero 10 in campo contro il Napoli. Più probabile che si aspetti il rientro dopo la sosta, quando i viola affronteranno il Venezia nel posticipo del lunedì.