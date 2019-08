La trattativa per portare Cristiano Biraghi all’Inter è sempre più vicina alla chiusura, ma la Fiorentina sta incontrando più difficoltà del previsto nell'individuare il suo sostituto. Dopo il secco no ad inserire Politano nell’affare, si puntava su Dalbert per fare uno scambio di terzini sinistri, ma il brasiliano ex Nizza non ha ancora accettato il trasferimento in viola.



IDEA JORGE - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il ds Pradé ha messo gli occhi su Jorge, terzino sinistro classe ’96, fresco di convocazione in nazionale brasiliana. Dopo una stagione di alto livello al Santos, il terzino in prestito dal Monaco è stato eletto miglior laterale del campionato Carioca. La Fiorentina lo valuta, il suo costo si aggira tra i 5 ed i 7 milioni di euro. Laterale di fascia dotato di grande gamba, con buona attenzione difensiva e discrete capacità balistiche, fa del dinamismo il suo punto di forza. Nel caso in cui non decollasse il discorso per Dalbert, è lui il nome più forte per una Fiorentina pronta a salutare Biraghi.