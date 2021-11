Secondo quanto appreso da Sports.Ru La Fiorentina vuole separarsi dall'attaccante Alexander Kokorin. Il giocatore, autentica meteora in questo anno passato in Toscana, ha un contratto pesantissimo per le casse viola di 2 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2024: a queste condizioni impensabile una vendita, si lavora pertanto a una rescissione consensuale del contratto con buonuscita garantita dal club di Commisso.