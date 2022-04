La Fiorentina può pescare in Turchia per rinnovare l'attacco in vista della prossima stagione. Lo fa sapere il MilliGazete, secondo il quale Cyle Larin è in uscita dal Besiktas col quale non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L'attaccante canadese piace alla Fiorentina che potrebbe prenderlo a zero e sceglierlo come sostituto di Callejon che dovrebbe lasciare la squadra.