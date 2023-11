Walter Mazzarri è da pochissime ore il nuovo allenatore del Napoli ma il suo destino non pare potersi discostare da quello del traghettatore puro. Sette mesi di contratto che, secondo Repubblica, sono propedeutici per un ritorno sul mercato degli allenatori per Aurelio De Laurentiis nel corso della prossima estate: "Mazzarri arriva a Napoli sapendo bene di essere probabilmente un traghettatore, visto che De Laurentiis ha già messo nel suo mirino per l’anno prossimo altri due allenatori: Francesco Farioli (ex vice di De Zerbi e protagonista in Ligue 1 col Nizza) e Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina."