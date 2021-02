Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze in edicola oggi, sembra che la Fiorentina possa tornare alla carica per l’argentino De Paul in vista della prossima sessione estiva. Una prospettiva ormai difficile da ritenere credibile visto il livello raggiunto da De Paul e i numerosi corteggiamenti da tutta Europa, ma una piccola porta è bene comunque lasciarla aperta. Oggi avversari, ed in futuro chissà...