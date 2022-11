Nonostante questo primo spezzone della stagione non sia stato proprio dei migliori per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, con la squadra decima in campionato e che ha superato un abbordabile girone di Conference come seconda, il club gigliato può comunque vantarsi di un particolare dato, uno dei migliori di tutta la Serie A. L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare un’analisi di quanti siano i giocatori del nostro campionato, e soprattutto quali siano le squadre a “donare” il maggior numero di tesserati alle rispettive nazionali.



In tutto sono ben 67 i giocatori della nostra Serie A ad essere stati chiamati per il mondiale in Qatar. Sul podio di questa particolare classifica spiccano la Juventus, a quota 11 e le milanesi, con Milan ed Inter entrambe appaiate a quota 7. E subito sotto il gradino più basso del podio, assieme al Napoli ed al Torino, troviamo proprio la Fiorentina di Rocco Commisso che ne manda ben 5: superate anche Roma ed Atalanta, ferme a 4.



I cinque alfieri gigliati saranno Sofyan Amrabat, che col suo Marocco indosserà la maglia numero 4; Nico Gonzalez sarà il numero 15 dell’Argentina; Zurkowski ha scelto il 17 per la Polonia; mentre per la Serbia scenderanno in campo Luka Jovic con l’11 e Nikola Milenkovic con il 4.