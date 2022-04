Erick Pulgar non è riuscito a ritagliarsi un posto al sole nella Fiorentina. E il prestito al Galatasaray non ha giovato. Il 28enne regista cileno si trova in un momento di difficoltà della sua carriera e il futuro è davvero incerto: come riporta FiorentinaNews Pulgar ha il contratto in scadenza nel 2023 e dunque il club viola lo venderà per monetizzare.