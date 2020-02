Su Tuttosport di oggi c’è un articolo dal titolo “Lo Sheffield Wednesday ai Della Valle” nel quale si fa riferimento ad alcuni rumors provenienti dall’Inghilterra. All’interno del pezzo i toni sono molto più ipotetici e si parla di gossip e poco più. Ma intanto gli ex proprietari della Fiorentina vengono indicati da qualcuno come potenziali acquirenti del club del South Yorkshire che milita in Championship (la Serie B inglese) e con una proprietà a rischio fallimento. La curiosità ulteriore è che da anni c’è un legame di amicizia, una sorta di gemellaggio non ufficiale tra i tifosi dello Sheffield Wednesday e quelli della Fiorentina.