L’edizione odierna de La Nazione dedica spazio alla vicenda riguardante Aleksandr Kokorin, attaccante in esubero nella rosa della Fiorentina. Rimangono sette giorni per trovare una soluzione in quanto il mercato si concluderà ufficialmente il 22 febbraio. Due i problemi principali: il contratto ancora lungo e pesante (1,7 milioni di euro a stagione fino al 2024) e nessuna concreta e reale offerta all'orizzonte.