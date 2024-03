Fiorentina disastrosa dal dischetto, ma il rigorista designato rimane uno solo

Enrico Turcato

Contro la Roma è toccato a Cristiano Biraghi sbagliare dal dischetto. E in questo campionato era già successo a Nico Gonzalez (due volte) e Bonaventura. Così la Fiorentina è diventata, al pari di Mainz e Verona, una delle tre formazioni con più penalty sbagliati nei maggiori cinque campionati europei 23-24 (quattro ciascuna). Dati preoccupanti, ma che non cambiano la scelta sul reale rigorista viola.



ITALIANO DELUSO – Vincenzo Italiano non sa più a cosa affidarsi. Da quando allena la Fiorentina (2021/22), sono ben 11 i rigori sbagliati in tutte le competizioni su 34 calciati (quasi un terzo). Nelle ultime due stagioni 7 rigori sbagliati su 20, ben cinque su 12 quest'anno. In questi tre anni hanno calciato almeno un rigore ben nove calciatori viola e cinque di questi ne hanno sbagliato almeno 1.



LE ALTERNATIVE – Biraghi nel corso delle ultime tre stagioni ha sbagliato tre dei quattro rigori calciati con la maglia della Fiorentina. Bonaventura e Ikonè hanno dimostrato di non essere specialisti dal dischetto. Beltran (1 rigore segnato su 1 in questa stagione) potrebbe essere un’alternativa, così come Belotti (che a Torino li calciava), ma la prima scelta per il club toscano resta un’altra.



NICO RIGORISTA – Il rigorista della Fiorentina, nonostante gli errori contro Inter e Lazio, rimane Nico Gonzalez. Contro la Roma non ha calciato semplicemente perché era già stato sostituito e non era in campo. Lo ha confermato anche Italiano, anche perché lo score dell’argentino dal dischetto con la maglia della Fiorentina è 10 realizzati su 12 calciati. 83% di realizzazione, un dato di un vero specialista.