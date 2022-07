Che la trattativa tra Fiorentina e Shakthar per passaggio in Serie A di Dodò fosse vicino alla chiusura era chiara a tutti da già da ieri, ma quest’oggi sono arrivate ulteriori conferme in merito. Entro poche ore il terzino brasiliano diventerà a tutti gli effetti un giocatore viola. Dopo settimane di trattative il tira e molla tra i due club adesso, in attesa dell'ufficialità, sembrano essersi concluse: finalmente le parti hanno trovato un accordo che accontenti entrambi.



CIFRE E FORMULA – Il classe ’98 arriverà a Firenze a titolo definitivo coi il club gigliato che pagherà agli ucraini 14.5 milioni alla firma, ed altri 3.5 di bonus in base al raggiungimento di determinati obiettivi sia individuali che di squadra. Ad aspettarlo un lungo contratto: la Fiorentina è infatti pronta a blindarlo con un quinquennale, da capire le cifre relative all’ingaggio.