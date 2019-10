Giornata importante quella di domani in cosa Fiorentina, visto il ritorno in Italia del presidente Rocco Commisso. Il patron viola avrà giorni frenetici, visti i tanti impegni. Vedrà sicuramente la gara del Franchi contro la Lazio, oltre alla supercoppa sia delle donne che della Primavera. Previsti inoltre vari incontri per il tema stadio.