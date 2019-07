Inizia domani la nuova stagione della Fiorentina, che inizierà le visite mediche a tutti i giocatori a disposizione di Montella, per poi partire alla volta di Moena il 6 di luglio, per preparare il prossimo campionato e l'ICC, che i viola disputeranno in America nella seconda metà del mese.



Ecco la lista di giocatori che si sottoporranno alle visite mediche di rito nei prossimi giorni:

Baez, Bangu, Baroni, Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiorra, Cristoforo, Dabo, Dragowski, Dutu, Eysseric, Gori, Graiciar, Hancko, Hristov, Hugo, Illanes, Koffi, Lakti, Laurini, Marozzi, Meli, Montiel, Mosti, Nannelli, Pierozzi,E. Pinto, Ranieri, Salifu, Saponara, Schetino, Simeone, Sottil, Thereau, Trovato, Venuti, Veretout, Vlahovic, Zanon, Zekhnini