Dopo 5 anni stasera la Fiorentina farà il suo ritorno in Europa, anzi si gioca il primo atto per partecipare alla fase a gironi della Conference League. Una partita che, dopo l’esordio in campionato contro la Cremonese, diventa un vero e proprio crocevia per la stagione viola. Tra i maggiori candidati a partire dal primo minuto c’è senza ombra di dubbio il neo arrivato Rolando Mandragora, vero e proprio protagonista della prima vittoria stagionale: in soli 12 minuti di gioco, oltre all’autogol di Radu nato da un suo tiro cross, il centrocampista ha dimostrato importanti doti in fase di palleggio e certamente non vorrà sprecare l’occasione di giocare dal primo minuto davanti ai suoi nuovi tifosi.



COL TWENTE DAL PRIMO MINUTO - Riuscendo ad evitare un clamoroso mezzo passo falso alla Fiorentina, ha anche riacceso l’entusiasmo di tutta la piazza nelle settimane nella settimana più importante della stagione. Partito dalla panchina domenica Mandragora è in netto vantaggio su Maleh per una maglia da titolare contro il Twente: la maggior fisicità, oltre che alle caratteristiche tecniche dimostrate in allenamento, lo premiano rispetto al marocchino. Nonostante il suo passato alla Juventus il classe ’97 non ha ancora giocato una partita in Europa ma, anche se sarebbe a tutti gli effetti un esordio in campo europeo, la sua esperienza potrebbe aiutare molto Amrabat in mezzo al campo. Insomma non poteva sognare un inserimento migliore, che sia quella di stasera la partita per guadagnarsi subito la fiducia di Vincenzo Italiano?