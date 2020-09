La Fiorentina torna sul mercato degli attaccanti, così riporta il Corriere dello Sport. I viola non hanno mai mollato la presa su Krzysztof Piatek , anche se un affondo decisivo però fino ad oggi non c’è mai stato viste le tante alternative percorse e l’idea di puntare sulle risorse interne. La partita con l'Inter però ha di nuovo rimesso tutto in discussione, tanto da prospettare che lo scenario attuale non sia quello definito. E Piatek così riprende quota e quotazioni: perché Beppe Iachini l’ha messo in cima o quasi alla lista degli attaccanti che aveva proposto alla dirigenza, e perché il polacco piace al presidente Commisso.