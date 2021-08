Dopo Torreira, ecco Odriozola: è questo il mercato in cui la Fiorentina raggiunge i vecchi obiettivi. Il terzino spagnolo, di proprietà del Real Madrid e passato anche dal Bayern Monaco, raggiungerà Firenze nelle prossime ore e sarà il terzino destro di Italiano dopo la partenza di Lirola. Per lui un prestito secco, come raccolto da Calciomercato.com.