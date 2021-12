Appena in tempo per partire con la squadra per Bologna, la sua vecchia casa: Erick Pulgar è tornato ad allenarsi coi compagni nel corso dell'allenamento odierno della Fiorentina, del quale sono visibili alcuni frammenti sui social del club. Il cileno era fermo da fine ottobre a causa di una distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento capsulo-ligamentoso. Difficile vederlo in campo da titolare, anche alla luce dell'ottimo rendimento di Torreira, ma quantomeno Italiano può contare di nuovo su un rimpiazzo di ruolo per l'uruguayano.