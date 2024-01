Non solo il mercato in entrata, la Fiorentina sta ragionando anche su alcune uscite da perfezionare nel corso di questa sessione di mercato. Oltre a Pierozzi, ormai ad un passo dal partire in prestito alla Cremonese con cui è già stato trovato un accordo, sta preparando le valigie anche Gino Infantino. Secondo quanto scrive stamani il Corriere Fiorentino, l'agente del ragazzo è arrivato in Italia per definire la cessione a titolo temporaneo del ragazzo, che ha fin qui trovato pochissimo spazio.