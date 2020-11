Secondo quanto riferisce La Repubblica, la Fiorentina guarda al mercato di gennaio per migliorare il proprio attacco e le due piste più suggestive conducono a due attaccanti della nazionale polacca. Da una parte Arkadiusz Milik, in rotta col Napoli e in scadenza a giugno 2021, e Krzysztof Piatek, che sta trovando difficoltà all'Hertha Berlino.