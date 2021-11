L'edizione fiorentina de La Repubblica ​scrive che le prossime due di campionato (nel mezzo ci sarà la terza sosta per le nazionali) metteranno di fronte ai viola Juventus e Milan, due squadre che stanno vivendo realtà contrapposte. I bianconeri, reduci dalla vittoria in Champions, sono in crisi entro i confini nazionali, mentre i rossoneri viaggiano in testa in coabitazione col Napoli staccando tutte le altre rivali per lo scudetto ( almeno per ora). Se la Fiorentina volesse tenersi aggrappata al treno europeo, allora ecco che dovrebbe fare un ultimo passo per mantenere elevati i giri del proprio motore: strappare qualche punto prezioso alle grandi del nostro campionato, come fatto contro l'Atalanta ormai due mesi fa.