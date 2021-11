La Fiorentina prosegue nella preparazione dell'attesissima sfida di sabato all'Allianz Stadium. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, oggi Vincenzo Italiano nel corso dell'allenamento ha avuto modo di provare alcune interessanti novità di formazione nel suo 4-3-3.



Partendo dal tridente, l'allenatore ha provato Callejon al posto di Sottil, insieme a Vlahovic e Saponara, confermando come lo spagnolo sia sempre più favorito per partire dal 1' dopo l'ottimo ingresso in campo contro lo Spezia. Ma le principali novità riguardano il centrocampo e la difesa. Con Torreira e Bonaventura, imprescindibili in questo momento, Italiano infatti ha schierato Youssef Maleh. Mentre per quanto riguarda la difesa, con Venuti e Biraghi sugli esterni, Nastasic ha svolto l'allenamento al fianco di Milenkovic. In porta, ancora Terracciano data l'indisponibilità di Dragowski. Con il polacco, rimangono ai box Pulgar, Kokorin e l'ancora positivo Gonzalez



IMMEDESIMAZIONE - Infine, c'è da sottolineare come nel corso della seduta il tecnico abbia assegnato ad alcuni interpreti di questa partitella dei ruoli specifici chiamandoli con i nomi dei giocatori bianconeri che presume siano titolari: Danilo, Chiesa, Mckennie, Locatelli, Bernardeschi e così via. Per "immedesimarsi" già nella scena che vedrà protagonisti i viola sabato.