Mancano due settimane all'inizio del ritiro della Fiorentina e la porta è ancora sguarnita. Dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello - alla luce dei rapporti non idilliaci con l’Atalanta dopo la vicenda Mancini - Corvino vede allontanarsi definitivamente Alex Meret, suo sogno, destinato al Napoli per trenta milioni di euro. Da escludere un rilancio viola, che aveva proposto un milione per il prestito e diciotto per il riscatto. Come riporta il Corriere Fiorentino, con Michele Cerofolini che non sarà in Val di Fassa perché impegnato all’Europeo U19 in Finlandia, è dunque congelata la posizione di Bartolomej Dragowski, che alla fine potrebbe persino restare. Sul taccuino del dirigente pugliese restano i nomi di Skorupski, Rafael e Consigli.