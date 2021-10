Sono ore di apprensione in casa Fiorentina per quel che riguarda l'infortunio di Bart Dragowski nel finale della gara col Napoli. Se in un primo momento filtrava ottimismo per quello che aveva tutta l'aria di essere un risentimento, dalla Polonia, dove il giocatore si è recato per farsi controllare dallo staff medico della Nazionale polacca, sono arrivate notizie assai meno confortanti. Si teme lo strappo muscolare, che terrebbe Dragowski fuori causa fino alla sosta di novembre. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il portiere è già tornato a Firenze per ulteriori visite mediche che quantificheranno l'entità reale dello stop. Sono attese novità nella giornata di oggi.