Bartomeij Dragowski dirà addio alla Fiorentina in estate. Il portiere polacco non piace a Italiano e per questo sarà messo sul mercato. Ha tante richieste in Premier League, ma potrebbe essere la Lazio, alla ricerca di un portiere affidabile al posto di Reina e Strakosha, a garantire la via d'uscita più semplice all'estremo difensore viola.