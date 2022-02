La tonsillite ferma Terracciano e, a meno di clamorose sorprese, sarà Dragowski a difendere i pali della Fiorentina. Portiere in cerca di rilancio anche in vista dell'estate quando con il contratto in scadenza nel 2023 e senza trattative per il rinnovo in vista, dovrà trovarsi una nuova squadra all'altezza delle sue ambizioni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport