La Nazione (Firenze) si aspetta per la sfida di oggi contro la Sampdoria una Fiorentina più giovane: Gonzalez spinge per ritrovare la titolarità e insidia Saponara, mentre Callejon potrebbe essere coinvolto nelle logiche di turnover dati gli impegni ravvicinati, e ad approfittarne sarebbe Sottil. Anche Bonaventura, apparso ultimamente poco lucido, rischia nei confronti di Maleh. In difesa, Venuti dovrebbe dare il cambio a Odriozola e Quarta rimane saldo al fianco di Milenkovic, anche se Igor è in risalita nelle gerarchie. L'indisponibilità di Castrovilli spalanca la strada a Duncan nel ruolo di mezzala sinistra.