Alle 18.30 di domani va in scena il secondo anticipo della 15esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in extremis nel derby con l'Empoli, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo al "Franchi" contro la Sampdoria. I blucerchiati sono in risalita dopo le ultime due vittorie di fila contro Salernitana e Verona e sperano di confermare il loro buon momento per tenere a distanza la zona retrocessione.



LE ULTIME - La Fiorentina recupera i pezzi in difesa, con Venuti che potrebbe essere utilizzato a destra in una linea completata dai rientranti Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Nico Gonzalez pronto a riprendersi un posto da titolare in attacco in supporto a Vlahovic.



Nella Samp, Yoshida torna dall'inizio al fianco di Colley mentre Adrien Silva dovrebbe prendere il posto dello squalificato Ekdal. Ferrari, Ronaldo Vieira, Damsgaard rimangono ai box con Torregrossa, in attacco possibile turno di riposo per Quagliarella con Gabbiadini dal primo minuto con Caputo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn: gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet





PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo.