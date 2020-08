La Fiorentina vuole riportare Piatek in Italia. Per l'attaccante polacco ex Milan e Genoa, richiesto dall'allenatore Iachini, bisogna convincere l'Hertha Berlino. Le piste alternative per l'attacco viola portano ad altre due vecchie conoscenze della Serie A: Eder e Mandzukic. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in uscita Vlahovic è richiesto in prestito da Crotone e Verona.