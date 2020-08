La Fiorentina segue Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, visto in Italia con le maglie di Empoli e Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, la Viola è meta gradita dal giocatore, in quanto sa che giocherebbe con continuità in vista della Copa America 2021, ma c’è da parlare con il PSG, sempre avversario ostico in sede di trattativa.



L’idea della Fiorentina è quella di presentare un’offerta di prestito, biennale, pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Come fatto, in sostanza, con Patrick Cutrone. La Viola ci prova, il Psg attende la finale di Champions per discutere del futuro dell'argentino.