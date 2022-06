La Fiorentina sta ragionando sul mercato in attacco e se non sarà riscattato Krzysztof Piatek per cui i viola hanno chiesto un forte sconto all'Hertha Berlino sui 15 milioni pattuiti a gennaio sono due i profili che i viola stanno seguendo con grande attenzione.

Si tratta di Joao Pedro, che considera chiusa con la retrocessione l'avventura a Cagliari e di Cyriel Dessers, attaccante classe '94 del Genk che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Feyenoord.