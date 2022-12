La Fiorentina valuta le cessioni che permetterebbero di andare con forza sull'obiettivo Abdelhamid Sabiri. Come riporta La Nazione, i due indiziati per partire sono Szymon Zurkowski e Youssef Maleh. Il centrocampista polacco può diventare una contropartita per facilitare l'operazione Sabiri con la Sampdoria, ma piace anche a Empoli e Bologna. Maleh, invece, è sul taccuino del Bologna e potrebbe rientrare in un'operazione per portare Nico Dominguez alla Fiorentina.