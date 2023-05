La Nazione in edicola stamani si sofferma sulla situazione contrattuale dei difensori centrali della Fiorentina. Pochi dubbi riguardano Milenkovic e Quarta, che hanno contratti in scadenza rispettivamente nel 2027 e nel 2025. DIversa la situazione di Igor e Ranieri che restano in attesa di conoscere una mossa importante e decisiva per il loro futuro, visto che hanno un accordo con la Fiorentina in scadenza nel giugno 2024. E di conseguenza con la prospettiva che la stagione che inizierà in estate, sarà quella del (possibile) svincolo.