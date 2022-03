Doppia idea per la porta della Fiorentina in caso di cessione di Dragowski. La Gazzetta dello Sport racconta che i viola hanno messo gli occhi su Marco Silvestri dell'Udinese e Guglielmo Vicario dell'Empoli. Sullo sfondo, c'è anche Maro Carnesecchi, portiere dell'Under 21 e dell'Atalanta che sta facendo molto bene in prestito alla Cremonese.