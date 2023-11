La Fiorentina valuta gli acquisti per rinforzare la difesa. Se a gennaio più difficilmente i viola si muoveranno sul mercato, per l'estate sono due i nomi nel mirino: secondo quanto riportato da FirenzeViola la dirigenza è attenta ai profili dell'ex Bologna Arthur Theate - adesso al Rennes - e dell'ex Spezia Jakub Kiwior, in forza all'Arsenal.