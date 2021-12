La Fiorentina è a caccia di un vice Vlahovic per gennaio. Kokorin non ha convinto e potrebbe lasciare subito Firenze, così per sostituirlo il Corriere dello Sport ha accostato due nomi al club viola: il primo è Joao Pedro, che piace molto ma difficilmente lascerà il Cagliari; l'altro è Augustin Alvarez del Penarol, che ha chiuso la stagione in Uruguay con 23 gol in 40 partite.