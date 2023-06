La Fiorentina può cambiare molto sul mercato, in tutti i reparti, difesa compresa. La Gazzetta dello Sport scrive che Vincenzo Italiano non ritiene totalmente idonei al suo calcio Martinez Quarta e Igor, per questo ha chiesto nuovi rinforzi per il comparto arretrato. I nomi seguiti dal club sono due: Federico Baschirotto del Lecce, valutato circa 8-10 milioni, ed Ethan Ampadu dello Spezia.