centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport:“Essere un giocatore della Fiorentina mi riempie d’orgoglio. Sogno di vincere e di poter calcare di nuovo in palcoscenico internazionale“. L’Europa League l’ha conosciuta col Sassuolo, tra qualificazioni e girone, ma un infortunio alla caviglia gli impedì di essere protagonista- “Stiamo facendo tutti il massimo. Cerco di allenarmi il più possibile a casa, anche se non è la stessa cosa. Come ha detto Iachini, ci vorranno circa 3 o 4 settimane per tornare in una condizione tale da disputare una partita. E dovremo stare stare molto attenti agli infortuni“.“Sarà bellissimo e strano, perché le condizioni non saranno di totale normalità. Dovremmo imparare a convivere con controlli e monitoraggi continui, ma almeno potremo a tornare a fare quello che più ci piace, e questa sarebbe già una conquista“.“Sarebbe strano poter esultare subito per un gol senza dover aspettare (ride, ndc), ma la sicurezza e la salute devono venire al primo posto. Ci è voluto un po’ per abituarci al Var, ora potremmo dover fare il percorso inverso“.“Queste sono decisioni collettive, non è il singolo che può indicare la strada. Le varie componenti troveranno un accordo per il bene di tutti“.“Io sogno di poter vincere qualcosa, un giorno, e di poter calcare nuovamente il palcoscenico europeo. Mi auguro poi che la routine quotidiana possa essere restituita a tutti, sconfiggendo il Coronavirus“.