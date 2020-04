, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai social della società viola:“Mi manca molto il lavoro quotidiano, mi mancano i compagni, gli scherzi, mi mancano tante cose. Anche Iachini, che è sempre sul pezzo, non ci lascia mai respirare un secondo. Lo sentiamo sempre. Allenarsi a casa non è certo facile, faccio tutti gli allenamenti che mi arrivano dal prof e dal club. Ma non è come stare in campo. Con Castrovilli e Badelj ci divertiamo tanto, sono molto simpatici. Anche Ribery… Ancora non so come sia possibile che io sia nello spogliatoio con un campione come lui. E’ un giocatore incredibile. Il suo rientro sarà molto importante per la squadra”.“Mi manca il calore dello stadio, i tifosi viola, ci danno tanta carica. Sono il nostro dodicesimo uomo, e ci spingono ad andare oltre i nostri limiti. I compagni che ho trovato qua mi hanno fatto integrare subito bene”. Il coro preferito? “Bombe nell’aria” è davvero bello… lo sto imparando e lo canto spesso. ”.“Fin da piccolo il mio idolo era Thiago Motta, è stato un giocatore incredibile: mi sono allenato insieme a lui e posso dire che come calcia lui di prima non l’ho mai visto fare ad altri. Anche Khedira, mi piace tantissimo. A lui vorrei rubare tante cose, ha un senso tattico allucinante. E non è un caso se ha vinto il Mondiale. E’ veramente molto forte”.“Prima segnavo di più, anche perché tiravo di più, anche da lontano. Poi ho avuto un allenatore, che non nomino, che mi ha un po’ limitato in questo e allora ho un po’ smesso di tirare. Un gol importante? A Empoli quando ero al Livorno, nei playoff, fu davvero importante per me, per la squadra, e per la città e venire in Serie A”.“Firenze è una città bellissima, molto grande e che ama molto il calcio: mi piace vivere Firenze in modo tranquillo, e si sta bene. Io sono molto riservato, e qui si vive bene anche per quello”.“Giocare tanto in maglia viola, restare qui a lungo e tornare presto in Europa con la Fiorentina”.