L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio ad Alfred Duncan che ha esordito domenica scorsa con la maglia della Fiorentina. Con il gol la sua prima partita sarebbe stata da incorniciare, ma l'ex Sassuolo a fine gara sarà stato certamente felice: ci ha messo un po' ad entrare totalmente nella partita, ma con il passare dei minuti è salito in cattedra ed è anche grazie a lui se la Fiorentina ha preso possesso della partita. Sabato sarà di nuovo in campo con Pulgar ,che riprenderà il suo posto da regista vista la squalifica di Badelj, e Castrovilli, in attesa di ritrovare una condizione che gli possa far fare tutti i 90 minuti in campo e al massimo.