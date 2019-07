La Fiorentina sembra essersi finalmente liberata di Jordan Veretout, dopo una lunga telenovela, durata quasi due mesi, con la Roma che alla fine sembra averla spuntata. Con la partenza del centrocampista francese, il mercato della Fiorentina può finalmente entrare nel vivo, con la liquidità in cassa e la necessità di costruire una squadra all’altezza dei sogni del nuovo presidente. I nomi che si sono susseguiti negli ultimi giorni sono molti e diversi, ma l’unica certezza è che Montella ha la necessità di inserire nel suo scacchiere tattico un vero regista, che posso orchestrare il gioco viola.



TONALI - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la prima scelta della Fiorentina è Sandro Tonali. Il brillante diamante del Brescia, è il sogno più o meno proibito della dirigenza viola, con Pradè che non vuole mollare la presa. Il presidente Cellino lo valuta molto caro, circa 35 milioni, ma il lavoro minuzioso della dirigenza viola potrebbe limare le richieste per il “nuovo Verratti”, che è molto richiesto anche all’estero, con il Psg che è in forte pressing. Il giocatore sarebbe il playmaker ideale per Montella, capace di unire qualità e quantità, con la carta di identità che recita 2000.



DDR E GLI ALTRI- Il giocatore simbolo che era stato individuato da Barone e soci era quello di Daniele De Rossi, che però non è riuscito a “tradire la Roma”, e ha scelto il Boca Juniors, rendendo ancor più complicato il lavoro degli uomini mercato viola. Biglia è sicuramente un profilo da tenere d’occhio, visto che a Montella piace molto, e vorrebbe dargli le chiavi del centrocampo, così come Badelj, anche se trattare con Lotito pare molto complicato. Sicuramente il tassello del regista è la prima casella importante da colmare, per una Fiorentina che deve ingranare la marcia giusta.