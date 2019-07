Kevin-Prince Boateng sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, che pagherà 1 milione di euro al Sassuolo. Il centrocampista ghanese è stato intercettato dai microfoni di Sky mentre lasciava il ritiro neroverde: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".



I DETTAGLI - L'ex Barcellona è pronto a firmare un contratto biennale, al momento senza opzione per il terzo anno: lo stipendio del giocatore in viola, invece, si assesterà su una cifra intorno al milione di euro.