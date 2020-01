La Fiorentina ha il suo nuovo attaccante. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è pressochè definita la trattativa col Wolverhampton per riportare in Italia l'ex Milan Patrick Cutrone. I due club stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli, ma l'affare si chiuderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il calciatore è atteso in serata in città e svolgerà domattina le visite mediche di rito prima di firmare i contratti.



ADDIO PEDRO - Per un bomber in entrata, ce n'è uno che lascia Firenze e il nostro campionato dopo appena 6 mesi: si tratta del brasiliano Pedro, che ha deciso di accettare la corte di Flamengo. Acquistato dal Fluminense per 15 milioni di euro - più il 20% su una futura rivendita - la punta della nazionale olimpica verde-oro farà ritorno nel suo Paese per la stessa cifra. I contatti tra la Fiorentina e il Flamengo proseguono tuttavia per definire la formula dell'operazione, col club italiano che spinge per la cessione a titolo definitivo.