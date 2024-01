Fiorentina è fatta per l'addio di Josip Brekalo: va in prestito alla Dinamo Zagabria

La Fiorentina ha chiuso l'addio di Josip Brekalo che nelle prossime ore tornerà nella sua Croazia per provare a rilanciarsi dopo l'ennesima stagione tutt'altro che brillante in Serie A. L'avventura in maglia viola recita 18 presenze e 1 solo gol, peggio rispetto agli 8 gol e 3 assist della sua annata al Torino nel 2021/22.



Vincenzo Italiano non è riuscito a ritagliare uno spazio per lui e, per questo il club viola ha agevolato la sua uscita in prestito. Dopo il flop della trattativa con la Roma (è stato proposto in cambio di Belotti) alla fine Brekalo tornerà dove tutto è iniziato, nella sua Dinamo Zagabria che ha chiuso l'affare in prestito oneroso a 200mila euro più bonus per i prossimi 6 mesi.