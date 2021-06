, ai tempi della Primavera si è messo in luce così come il suo compagno, Dusan Vlahovic. Un vero e proprio botta e risposta di assist e gol. Il suo è stato comunque un percorso diverso, più impervio, rispetto a quello della punta serba che ha anche avuto la fortuna di avere sul suo cammino Cesare Prandelli, colui che ha trovato la chiave per trasformarlo in un bomber.La carriera di Sottil è stata fatta di un maggior sacrificio e di lunghi periodi in panchina. Aggregato in prima squadra da Stefano Pioli nella stagione 2018-19 è stato poi mandato in prestito al Pescara per maturare, per continuare a crescere. Successivamente il ritorno a Firenze, poche presenze sotto la guida di Vincenzo Montella e di Beppe Iachini, una stagione praticamente trascorsa in panchina nonostante il debutto stagionale dal 1’ contro il Napoli aveva fatto ben sperare. Poi il cambio modulo, il 3-5-2, al quale mal si sposano le sue caratteristiche. Ed a gennaio, la cessione in prestito con diritto di riscatto al Cagliari di Eusebio Di Francesco, poi passato sotto la guida di Leonardo Semplici.Ma sul più bello, il figlio d’arte ha dovuto fare i conti con un fastidioso nemico, un grave infortunio alla coscia che lo ha costretto a restare fuori dal campo, a guardare da tifoso la rincorsa salvezza dei suoi compagni. I rossoblù vorrebbero tenerlo ma i viola sparano alto. Dopo l’infortunio Sottil con grande determinazione e voglia di far bene ha giocato dall’81’ la sfida europea tra Portogallo U21-Italia U21, finita 5-3 ai supplementari, la quale ha determinato la fine dell’avventura degli azzurri. L’esterno è apparso in forma, una vera e propria scheggia e spina nel fianco per i portoghesi sulla fascia sinistra, tantoché all’88’ ha servito un ottimo assist a Patrick Cutrone, suo ex compagno proprio in viola.. Sottil mira a stupire fin da subito, a partire proprio da lì, per giocarsi poi le sue carte in campionato. Dopo Dusan Vlahovic, sarà questo l’anno dell’esplosione di Sottil? Il calciatore ci spera, Rino Gattuso è un maestro nella valorizzazione degli esterni d’attacco nel suo 4-2-3-1, basti pensare a quanto fatto con Matteo Politano nel Napoli lo scorso campionato.