La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante nella prossima finestra di mercato. In particolare, la punta è la priorità per il tecnico che è stato recentemente confermato sulla panchina viola. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, il sogno di Vincenzo Italiano è Arek Milik. Italiano lo aveva già segnalato un anno e mezzo fa, quando Vlahovic partì in direzione Torino. Ci sono due ostacoli in particolare, visto che il costo del cartellino è abbordabile. Se tratta della volontà del giocatore, che ha già detto no al viola in passato e dell'ingaggio: circa 3 milioni e mezzo annui.