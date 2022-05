Nonostante manchi ancora un paio di mesi al ritiro estivo, possiamo confermare che a Moena è già tutto pronto per accogliere la Fiorentina: anche la prossima estate, per il decimo anno consecutivo, la squadra viola svolgerà il proprio ritiro estivo in vista della stagione 2022-2023 in Trentino. La squadra di Vincenzo Italiano, come solitamente accade, sarà ospite della Fata delle Dolomiti per due lunghe settimane: i viola si ritroveranno il 10 Luglio per poi tornare a Firenze il 24 luglio.



Così, eccetto la parentesi del 2020 dove l’ha fatta da padrone il Covid e la società ha rinunciato alla preparazione estiva in alta quota, la Fiorentina e Moena non si sono più lasciate. È infatti dal lontano 2012 che la Fiorentina prepara la stagione calcistica in Val di Fassa, da quando ancora c’erano i Della Valle alla guida e Vincenzo Montella allenatore. Di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata. Ma la sede del ritiro estivo viola non è cambiata.



A poche giornate dal termine però una domanda sorge spontanea: ma la Fiorentina dovesse rientrare tra le qualificate in Europa, e magari proprio alla Conference League, è in previsione l’anticipazione del ritiro? Al momento no, non sembrerebbero esserci problemi di questo genere e tutto dovrebbe svolgersi nel periodo scelto.