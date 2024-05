Genova: ultras della Sampdoria assaltano quelli del Genoa. Scontri anche con la polizia a Marassi

e, nel giorno della protesta messa in scena dagli ultras del Milan contro la società e nei giorni del confronto-scontro fra i giocatori della Lazio e la tifoseria,I protagonisti sono stati un gruppo di tifosi dellache, al termine della sfida giocata e vinta oggi contro la Reggiana in casa, hanno poi assaltato un gruppo di tifosi delche stava guardando in un bar la partita pareggiata poi per 3-3 contro il Milan a San Siro.

Secondo alcuni testimoniche ha messo in atto un vero e proprio assalto a unnella zona di Marassi, quella dello stadio. Subito si è arrivati ad un confronto acceso cheche ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire.Le forze di polizia sono riuscite a separare le due tifoserie anche coche era presente attorno al Galileo Ferraris e accorso tempestivamente. I tifosi della Sampdoria, successivamente, si sono riorganizzati eImmediate sono anche scattete le indagini per identificare gli autori del blitz che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero volti già noti in Questura.