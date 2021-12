L'avvio di stagione positivo dell'Empoli ha messo in vetrina il difensore classe 2002 Mattia Viti, per il quale l'Atalanta si è già vista respingere un'offerta da 15 milioni. Nerazzurri ma non solo, perché il giocatore piace molto anche a Fiorentina e Napoli che lo seguono da tempo.