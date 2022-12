L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport ha voluto focalizzarsi, dedicando qualche pagina al suo interno, sui tanti giovani convocati da Roberto Mancini per lo stage azzurro. Oltre ai rappresentanti della Fiorentina, ci sono tanti talenti che potrebbero incrociare le strade del club viola sul mercato. Secondo la Rosea i viola starebbero seguendo molto da vicino un giocane difensore del Modena: stiamo parlando di Giorgio Cittadini, centrale difensivo classe 2002 che al momento ha una valutazione che si aggira attorno agli 8 milioni.



A Modena ha trovato una bella continuità, promosso a pieni voti nella risicata pattuglia dei centrali di prospettiva. A 20 anni appare destinato alla casa-madre bergamasca, visto che in Emilia è soltanto in prestito. Non è detto, però, che Cittadini torni davvero all’Atalanta. Ancor prima della chiamata del Mancio le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di importanti club italiani. Ad esempio lo sta valutando la Roma, ma la stessa Fiorentina ne sta vagliando le prospettive in vista del mercato estivo.